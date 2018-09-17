«Дороги ремонтируют, когда президент приезжает»: самарский кавээнщик раскритиковал ситуацию в стране

В интернете набирает популярность финал сериала «Большая игра», главную роль в котором сыграл капитан самарской команды КВН «Сок». Пользователи соцсетей буквально разносят слова героя Дмитрия Колчина — бывшего повара Димы на цитаты.

История переносит зрителей в прошлое. По сюжету после очередного проигрыша российской команды фанаты решают выбрать нового тренера из числа своих. В результате скромному повару воинской части Диме предстоит сделать из лучших футболистов страны сильную команду. Перед главным героем оказалась сложнейшая задача: впервые за всю историю российского футбола выйти в плей-офф чемпионата мира.

В финале сериала сборная России берет бронзу на ЧМ и весь состав сборной приглашают на заседание министров. Пока все восторженно говорят о том, как в отечественном футболе все хорошо, главный тренер сборной, не выдерживая, произносит достаточно резкую и пламенную речь. Срыв происходит сразу после слов о том, что российской сборной не хватило самую малость, чтобы победить на ЧМ.

SportsRuVideo/youtube.com — Вот смотришь со стороны и как бы вот все нормально. Вот такой-вот чемпионат у нас классный, такие стадионы красивые понастроили, но раз в четыре годы наши ребята выходят против тех, за кого не проплатили. Против настоящих, которые сначала стали лучшими у себя в деревне, потом в городе, потом в стране, потом вообще в мире. Они приехали из страны, где деньги на футбол выделяются и доходят, — возмутился герой Дмитрия Колчина. — И вы вот раз в четыре года собираетесь здесь вот, щеки дуете, ногами топаете вместо того, чтобы систему строить. Чтобы тренерам зарплату сделать, чтобы они хотели работать, просто работать! Чтобы детям было, куда приходить, а не ездить за четыре региона в ближайшую школу. Чтобы конкуренция была, понимаете? Здоровая, чистая, настоящая. Чтобы у нас эти победы были не раз в 100 лет, случайно. А регулярно! У нас же все так: дороги ремонтируют — президент приезжает. Мост строят, когда саммит какой. На курорте порядок навести — только если Олимпиада к нам приедет, только вот в этом случае. Ну можно же что-то сделать? У нас не страна, а декорация какая-то! Можно же сделать не для декорации, не для отчетов. Всё. Дальше все без меня. Всё. Больно…