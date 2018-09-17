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Мужчина снимал на камеру игроков «МЮ», ждавших поезд. Феллайни это не понравилось
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Мужчина снимал на камеру игроков «МЮ», ждавших поезд. Феллайни это не понравилось 

SPORT24.ru 39 минут назад
Инцидент произошел на железнодорожной платформе, где футболисты «Манчестер Юнайтед» находились в ожидании поезда домой после гостевого матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:1).
Мужчина, находящийся на платформе, начал снимать на камеру игроков «МЮ» и спрашивать, почему возвращаются в Манчестере на поезде. Это не понравилось полузащитнику Маруану Феллайни — бельгиец попытался прервать съемку и рукой ударил по телефону. В ситуацию сразу же вмешались представители службы безопасности, которые попросили мужчину уйти. Однако он начал возмущаться и не прекращал съемку. В итоге на платформе появились двое полицейских, которые увели мужчину подальше.
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