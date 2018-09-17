Армию выручили защитники. Как ЦСКА победил во Владивостоке

После двух домашних поражений ЦСКА не без приключений победил «Адмирал».

ИСТОРИЯ

15 сентября 2017 года стал красным днем в истории «Адмирала». Год с копейками назад моряки одержали первую победу над ЦСКА. Со счетом 3:1, абсолютно заслуженную. Тот матч венчал дальневосточное турне армейцев. Сил им во Владивостоке явно не хватило. Особенно вратарю Сорокину, которого досрочно отправили на лавку.

Для «Адмирала» этот матч стал домашней премьерой. Что зацепило? В первую очередь качественная телевизионная картинка с «Фетисов Арены». Раньше хоккей из столицы Приморья смотреть было невозможно. Теперь все наладилось. Еще бы чуть добавить яркости.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

«Адмирал» возглавляет Сергей Светлов, вернувшийся в команду, с которой выходил в плей-офф четыре года назад. Для наставника моряков ЦСКА — главный раздражитель. Исторический. Его московское «Динамо» во второй половине 1980-х сражалось с непобедимыми тогда армейцами за золотые медали. Безуспешно. Хотя в 1985-м бело-голубых отделили от чемпионства ровно пять минут.

Светлов тогда буквально летал по левому флангу, обыгрывал самого Фетисова. А в сборной делал дубли на Кубке Канады в матче с хозяевами турнира. Знают ли об этом его подопечные?

Две московские победы «Адмирала» над ЦСКА в первых контрольных матчах межсезонья произвели впечатление.

ЭКС-СИБИРЯКИ

О Светлове-игроке заставил еще раз вспомнить Бутузов. Заставив на ложном замахе опуститься на колено цепкого защитника Пашнина, форвард хозяев объехал армейца и метко бросил в ближний верхний угол. Так изысканно забивал знаменитый динамовец Светлов.

Менее через минуту Бутузову ответил его бывший одноклубник по «Сибири» Окулов, застав врасплох вратаря Серебрякова атакой с острого угла.

Несколько лет назад в Новосибирске тренер Андрей Скабелка сконструировал перспективное звено с прицелом на сборную Бутузов — Шалунов — Шумаков. Но «химия» в силу ряда причин не сложилась.

Бутузов одной заброшенной шайбой не ограничился. Он начал голевую комбинацию, которую завершил ветеран Коньков, когда-то игравший в ЦСКА.

Мог поддержать голевую феерию еще один экс-сибиряк Шалунов, но промахнулся с убойной позиции.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

У армейцев дело взяли в свои клюшки защитники. И кто теперь осмелиться утверждать, что Робинсону тренеры запрещают подключаться к атакам? Канадец организовал первый гол, оказавшись в углу узкой канадской площадки, причем в позиционной атаке. Его чудо-пас через десять клюшек замкнул на дальней штанге Калинин, открыв личный голевой счет в новой команде. Прямо как Зимин в Суперсерии-72.

А в середине третьего периоде Робинсон был вознагражден за дерзкий рейд к воротам результативным рикошетом от клюшки моряка Яковлева.

Победу гостям в овертайме принес фирменный щелчок в большинстве олимпионика Нестерова.

После проседания во втором периоде армия Игоря Никитина смогла мобилизоваться и взяла реванш за все поражения от моряков.

СТАТИСТИКА

Адмирал — ЦСКА — 3:4 от (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

«Фетисов Арена». 5646 зрителей.

Голы: 0:1 Калинин 1 (Робинсон, 9.06), 1:1 Бутузов 2 (Угольников, Коньков, 11.53), 1:2 Окулов 1 (Скотт, Светлаков, 12.45), 2:2 Коньков 2 (Вихарев, Бутузов, 24.30), 3:2 Глазачев 1 (Дьяков, 32.35), 3:3 Робинсон 1 (52.12), 3:4 Нестеров 1 (Вей, 61.55, б.). Вратари: Серебряков — Сорокин.

Броски: 31-39. Штраф: 8-14.