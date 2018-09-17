Уткин и Лебеденко — лучшие игроки месяца в ФНЛ

Лучшим футболистом Первенства ФНЛ в августе по версии лиги стал полузащитник «Краснодара-2» Даниил Уткин.

В августе дебютанты ФНЛ выдали на гора четыре победы и ничью, а на счету Уткина четыре гола в пяти матчах. В матчах с «Тюменью» и «Лучом» именно его мячи стали победными, и он же забил единственный гол краснодарцев в ничейной встрече с одним из лидеров первенства «Томью».

На втором месте по версии лиги — голкипер «Нижнего Новгорода» Николай Сысуев. В августе на его счету три «сухих» матча в пяти турах, включая игру в гостях с «Сочи», в которой он совершил 7 сэйвов.

Наконец, на третьем месте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели. В августе на его счету 2 гола и 2 голевых передачи.

В голосовании болельщиков лучшим игроком в августе стал нападающий «Факела» Игорь Лебеденко, набравший 35,7% голосов. Справедливости ради, самые главные подвиги опытного форварда воронежцев приходятся все-таки на сентябрь, в трех турах которого он сделал серьезную заявку на звание игрока месяца.

Второе место — у нападающего «Томи» Ильи Кухарчука (19,1%). А третье — у стража ворот «Нижнего Новгорода» Николая Сысуева (10,1%).