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Уткин и Лебеденко — лучшие игроки месяца в ФНЛ
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Уткин и Лебеденко — лучшие игроки месяца в ФНЛ 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Лучшим футболистом Первенства ФНЛ в августе по версии лиги стал полузащитник «Краснодара-2» Даниил Уткин.
В августе дебютанты ФНЛ выдали на гора четыре победы и ничью, а на счету Уткина четыре гола в пяти матчах. В матчах с «Тюменью» и «Лучом» именно его мячи стали победными, и он же забил единственный гол краснодарцев в ничейной встрече с одним из лидеров первенства «Томью».
На втором месте по версии лиги — голкипер «Нижнего Новгорода» Николай Сысуев. В августе на его счету три «сухих» матча в пяти турах, включая игру в гостях с «Сочи», в которой он совершил 7 сэйвов.
Наконец, на третьем месте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели. В августе на его счету 2 гола и 2 голевых передачи.
В голосовании болельщиков лучшим игроком в августе стал нападающий «Факела» Игорь Лебеденко, набравший 35,7% голосов. Справедливости ради, самые главные подвиги опытного форварда воронежцев приходятся все-таки на сентябрь, в трех турах которого он сделал серьезную заявку на звание игрока месяца.
Второе место — у нападающего «Томи» Ильи Кухарчука (19,1%). А третье — у стража ворот «Нижнего Новгорода» Николая Сысуева (10,1%).
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