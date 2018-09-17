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Дзюба назвал самого смешного футболиста
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Дзюба назвал самого смешного футболиста 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, кого считает самым смешным футболистом, не считая себя, передает «Афиша.Daily».
"Самый смешной — мой друг, Ваня Комиссаров. Он тоже футболист, вратарь, воспитанник "Спартака". Вот лучше юмора, чем у него, я ни у кого не видел. И отмечу еще Леонида Викторовича Слуцкого — тоже потрясающее чувство юмора".
Также Дзюба рассказал, что иногда смотрит юмористические стендапы, но сам бы поучаствовать не хотел.
"Нет, это тяжело. Надо готовиться, делать заготовки, а я все-таки больше человек-экспромт, то есть как пойдет. Заранее ни к чему не готовлюсь. Если что-то возникает в голове, то я и говорю. Так и рождаются мои шутки. А специально сидеть и думать — это тяжело", — отметил он.
Ранее сообщалось, что Дзюба хочет сыграть в теннис на турнире в Санкт-Петербурге.
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