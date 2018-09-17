Дзюба назвал самого смешного знакомого футболиста

— Вы славитесь своим чувством юмора. Давайте раз и навсегда: кто самый смешной футболист, кроме вас?

— Самый смешной вот (показывает рукой) — мой друг, Ваня Комиссаров. Он тоже футболист, вратарь, воспитанник "Спартака" (последним клубом Комиссарова был «Армавир». — Прим. «СЭ»). Вот лучше юмора, чем у него, я ни у кого не видел. И отмечу еще Леонида Викторовича Слуцкого — тоже потрясающее чувство юмора.

— Смотрите стендапы?

— Иногда. Что-то есть хорошее, мне нравится.

— Сам бы не хотел попробовать?

— Нет, это тяжело. Надо готовиться, делать заготовки, а я все-таки больше человек-экспромт, то есть как пойдет. Заранее ни к чему не готовлюсь. Если что-то возникает в голове, то я и говорю. Так и рождаются мои шутки. А специально сидеть и думать — это тяжело.

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