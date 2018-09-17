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Клуб иностранных языков на Ленинградке пригласил в свои ряды новых участников
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Клуб иностранных языков на Ленинградке пригласил в свои ряды новых участников 

Управа района Молжаниновский города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Администрация библиотеки № 22 имени Кассиля проведет презентацию проектов, которые ожидают читателей в новом сезоне 2018/2019. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, мероприятие пройдет в рамках дня открытых дверей в субботу, 22 сентября.
— Гостей познакомят с новыми культурно-досуговыми активностями, — пояснила Евтюхова. — Участников ждет клуб иностранных языков, семейная хобби-мастерская, студия анимации и мультипликации, мастер-класс по 3D моделированию, а также наша обновленная игротека.
Возрастное ограничение 3+.
Двери библиотеки откроются в 11.00 на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный. (ис)
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