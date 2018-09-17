Принято постановление, увеличивающее субсидии и скидки при приобретении сельхозтехники в Калининградской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее субсидии и скидки при приобретении аграриями сельхозтехники в нескольких регионах, в том числе и в Калининградской области.

Скидки вырастут с 15-20% до 25-30%. Как отметил Дмитрий Медведев, доставка машин и оборудования обходится недешево, поэтому такая важная мера поможет аграриям в этих регионах лучше, быстрее обновлять технику и максимально загрузить производственные мощности.

Премьер министр сообщил, что благодаря этим будет устранена проблема двойного налогообложения для производителей сельхозтехники, которая появилась с начала текущего года из-за корректировок Налогового кодекса.