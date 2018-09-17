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Руководитель курского футбола сыграл за сборную РФС
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Руководитель курского футбола сыграл за сборную РФС 

КурскТВ 24 минуты назад
В прошедшие выходные делегация Российского футбольного союза во главе с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым посетила город-герой Волгоград.
В рамках визита там прошёл товарищеский футбольный матч между ветеранами местного «Ротора» и сборной РФС, который закончился вничью — 4:4. В составе сборной РФС сыграл и наш земляк — председатель Федерации футбола Курской области, заместитель исполнительного директора ФК «Авангард» (Курск) Леонид Петрович Чаплыгин.
Олег Столбецов
Фото: Сообщество ФК «Авангард» (Курск)
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