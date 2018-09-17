В парке 850-летия Москвы достраивают три площадки для воркаута.

В парке 850-летия Москвы достраивают три площадки для воркаута. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

«Специалисты обустраивают три площадки для воркаута. Две из них находятся в северо-западной части парка со стороны ул. Марьинский Парк. Другая — самая большая, площадью 640 кв. м — появится недалеко от памп-трека. 97 тренажеров, которыми оборудуют спортивные зоны,

рассчитаны на разные возрастные группы. Здесь смогут заниматься как дети, так и взрослые, а также люди с ограниченными возможностями. Сейчас уже подготовлены основания площадок, монтируют оборудование, осталось уложить прорезиненное покрытие», — говорится в сообщении.

На северо-западе парка будет оборудована площадка для игры в пляжный волейбол. (ео)