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В парке 850-летия Москвы достраивают три площадки для воркаута.
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В парке 850-летия Москвы достраивают три площадки для воркаута. 

Управа района Марьино + ещё 4 2 часа назад
Фото: Лефортово
В парке 850-летия Москвы достраивают три площадки для воркаута. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.
«Специалисты обустраивают три площадки для воркаута. Две из них находятся в северо-западной части парка со стороны ул. Марьинский Парк. Другая — самая большая, площадью 640 кв. м — появится недалеко от памп-трека. 97 тренажеров, которыми оборудуют спортивные зоны,
рассчитаны на разные возрастные группы. Здесь смогут заниматься как дети, так и взрослые, а также люди с ограниченными возможностями. Сейчас уже подготовлены основания площадок, монтируют оборудование, осталось уложить прорезиненное покрытие», — говорится в сообщении.
На северо-западе парка будет оборудована площадка для игры в пляжный волейбол. (ео)
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