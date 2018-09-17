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«Саутгемптон» — «Брайтон»: три ставки Пола Мерсона на матч АПЛ
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«Саутгемптон» — «Брайтон»: три ставки Пола Мерсона на матч АПЛ 

Чемпионат.com 20 минут назад
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч пятого тура АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи 17 сентября 2018 года запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ставки: «Саутгемптон» победит за 1.95, обе забьют — нет за 1.75, гол Дэнни Ингса за 3.00.
«Думаю, хозяева победят. «Брайтон» имеет привычку играть нестабильно, особенно на выезде. А вот «святые» всегда и в любом состоянии хороши на своём поле. Большого числа голов не жду, но на парочку мячей «Саутгемптон» точно способен.
Дэнни Ингс может стать ключевым игроком матча. Он мне нравится. Он хороший футболист и заслуживает вызова в сборную», — сказал Пол Мерсон.
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