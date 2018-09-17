В Марьиной Роще состоится турнир по армспорту

Соревнования по армспорту пройдут в Марьиной Роще. Как сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова, всех желающих ждут 18 сентября в помещении спортивно-досугового центра «Шире круг».

— В соревнованиях смогут принять участие представители молодежи и взрослого населения района Марьина Роща. Призеры будут награждены грамотами и медалями, — пояснила Цыганова.

Начало в 18.00 по адресу: 2-й проезд Марьиной Рощи, 21/23. Вход свободный.

Дополнительную информацию можно уточнить ежедневно с 10.00 до 17.00 по телефону: 8 (495) 681-48-12. (ак)