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В Марьиной Роще состоится турнир по армспорту
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В Марьиной Роще состоится турнир по армспорту 

Управа района Марьина роща 16 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Соревнования по армспорту пройдут в Марьиной Роще. Как сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова, всех желающих ждут 18 сентября в помещении спортивно-досугового центра «Шире круг».
— В соревнованиях смогут принять участие представители молодежи и взрослого населения района Марьина Роща. Призеры будут награждены грамотами и медалями, — пояснила Цыганова.
Начало в 18.00 по адресу: 2-й проезд Марьиной Рощи, 21/23. Вход свободный.
Дополнительную информацию можно уточнить ежедневно с 10.00 до 17.00 по телефону: 8 (495) 681-48-12. (ак)
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