Ярослав Альшевский: Китайские клубы — это такая каша

Форвард «Нефтяника» Ярослав Альшевский рассказал о том, как во время выступлений за «Куньлунь Ред Стар» общался с партнерами.

— В «Куньлуне» и «Хэйлунцзяне» в основном ведь российский менеджмент? — Там была такая каша — были и русские, и китайцы, которые говорят на нашем языке, и иностранцы были, чехи и финны — каких только людей там не было, — сказал 27-летний нападающий в интервью «БИЗНЕС Online».

— А как вы все общались внутри команды? — В «Куньлуне» все общались в основном на английском, там и китайцев практически не было. В прошлом году, когда я играл в высшей лиге, у нас было много русских игроков и китайских хоккеистов, но они нормально разговаривают на английском. Но есть переводчик.

Напомним, в сезоне 2016/2017 Альшевский провел 37 матчей за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ, а прошлый сезон начал в клубе ВХЛ — «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян».