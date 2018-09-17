«Урал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

«Урал» и «Ростов» объявили составы на матч 7-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий екатеринбуржцев Эрик Бикфалви и защитник дончан Сергей Паршивлюк.

Состав «Урала»: Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Меркулов, Бевеев, Динга, Бавин, Жигулев, Егорычев, Эль Кабир, Панюков, Юсупов.

Состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Майер, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.

Урал — Ростов

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