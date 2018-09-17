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«Урал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
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«Урал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
«Урал» и «Ростов» объявили составы на матч 7-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий екатеринбуржцев Эрик Бикфалви и защитник дончан Сергей Паршивлюк.
Состав «Урала»: Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.
Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Меркулов, Бевеев, Динга, Бавин, Жигулев, Егорычев, Эль Кабир, Панюков, Юсупов.
Состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Майер, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.
Урал — Ростов
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