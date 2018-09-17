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Властимил Петржела рассказал о возвращении на российское ТВ
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Властимил Петржела рассказал о возвращении на российское ТВ 

ИД «Собеседник» + ещё 2 1 час назад
17 сентября на «Матч ТВ» после окончания трансляции матча «Урал» — «Ростов» в эфир выйдет программа «Тотальный футбол».
Участниками эфира станут Властимил Петржела, Александр Кержаков и Александр Григорян, которые вместе с ведущим программы Романом Гутцайтом обсудят игры 7-го тура РПЛ и главные европейские матчи прошедшего уикенда.
Для Петржелы, который работал главным тренером санкт-петербургского «Зенита» в 2002–2006 гг., это первое появление в эфире российского ТВ за долгое время. «Рад вернуться на российское ТВ. Надеюсь, и в будущем появляться в эфире „Матч ТВ“, — рассказал тренер. — Я все еще слежу за российским футболом, стараюсь не пропускать игры „Зенита“, за который болею всем сердцем».
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