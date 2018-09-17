Властимил Петржела возвращается на российское ТВ после длительного перерыва

Сегодня, 17 сентября, на «Матч ТВ» после окончания прямой трансляции матча «Урал» — «Ростов» в эфир выйдет программа «Тотальный футбол». Гостями программы станут известный чешский специалист Властимил Петржела, игравший в «Зените» под его руководством Александр Кержаков и эксперт телеканала «Матч ТВ» Александр Григорян. Вместе с ведущим программы «Тотальный футбол» Романом Гутцайтом они обсудят состоявшиеся игры 7-го тура РПЛ, главные матчи прошедшего уикенда в европейском футболе и поговорят о перспективах российских клубов в стартовых матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для Петржелы это первое появление в эфире российского ТВ после длительного перерыва.

«Рад вернуться на российское ТВ. Надеюсь, и в будущем появляться в эфире «Матч ТВ». Я все еще слежу за российским футболом, стараюсь не пропускать игры «Зенита», за который болею всем сердцем», — признался Петржела.