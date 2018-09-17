Евгений Фролов: «Зенит» всегда претендует на первое место, но в этом году — особенно"

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов в интервью «СЭ» рассказал о том, что оренбуржцы имели шансы отнять очки у «Зенита» (1:2).

— Думаю, мы могли додавить «Зенит» во втором тайме, — заметил Фролов. — Инициатива была уже в наших руках, и опасные моменты возникали. Жалко, что в итоге не получилось. Очень хотелось отнять очки у «Зенита». Но с другой стороны — нам удалось порадовать болельщиков очень ярким насыщенным вторым таймом.

— Чувствовалось, что «Зенит» — лидер чемпионата, самый сильный соперник в этом сезоне?

— По подбору игроков — да, это один из самых сильных клубов России. С другой стороны, может быть, «Зенит» не играл на все 100 процентов. Потому что многие ребята только приехали со сборной, впереди у команды много сложных матчей. По потенциалу это очень сильный клуб. «Зенит» всегда претендует на первое место, но в этом году — особенно.

— Приятно было вживую увидеть Клаудио Маркизио? Не обсуждали в команде, кто с ним футболкой поменяется?

— В футбол играют футболисты, а не имена. Пока Маркизио себя абсолютно никак не проявил — он только приехал в наш чемпионат, знакомится, вкатывается в коллектив. Посмотрим, как он будет играть в дальнейшем. Очевидно и неоспоримо, что это мастер с большой буквы. (Игорь Новиков)

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