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Евгений Фролов: «Зенит» всегда претендует на первое место, но в этом году — особенно"
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Евгений Фролов: «Зенит» всегда претендует на первое место, но в этом году — особенно" 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов в интервью «СЭ» рассказал о том, что оренбуржцы имели шансы отнять очки у «Зенита» (1:2).
— Думаю, мы могли додавить «Зенит» во втором тайме, — заметил Фролов. — Инициатива была уже в наших руках, и опасные моменты возникали. Жалко, что в итоге не получилось. Очень хотелось отнять очки у «Зенита». Но с другой стороны — нам удалось порадовать болельщиков очень ярким насыщенным вторым таймом.
— Чувствовалось, что «Зенит» — лидер чемпионата, самый сильный соперник в этом сезоне?
— По подбору игроков — да, это один из самых сильных клубов России. С другой стороны, может быть, «Зенит» не играл на все 100 процентов. Потому что многие ребята только приехали со сборной, впереди у команды много сложных матчей. По потенциалу это очень сильный клуб. «Зенит» всегда претендует на первое место, но в этом году — особенно.
— Приятно было вживую увидеть Клаудио Маркизио? Не обсуждали в команде, кто с ним футболкой поменяется?
— В футбол играют футболисты, а не имена. Пока Маркизио себя абсолютно никак не проявил — он только приехал в наш чемпионат, знакомится, вкатывается в коллектив. Посмотрим, как он будет играть в дальнейшем. Очевидно и неоспоримо, что это мастер с большой буквы. (Игорь Новиков)
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