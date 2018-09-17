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В Ноябрьске пройдёт межрегиональный фестиваль боевых искусств
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В Ноябрьске пройдёт межрегиональный фестиваль боевых искусств 

Noyabrsk24.ru 9 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Он запланирован на 21-23 сентября. В нем примут участие спортсмены из разных городов региона. Специальным гостем фестиваля станет президент Международной Евро-Азиатской федерации айкидо Валерий Скрылёв.
К слову, федерация айкидо уже объявила набор в детские и взрослые группы «Айкидо Айкикай». Попасть на занятия могут дети от шести лет.
Считается, что этим видом единоборств можно заниматься в любом возрасте. К слову, самому взрослому воспитаннику секции более 40 лет. Занятия будут проходить в «Цехе здоровья», который находится по адресу: ул. 8 Марта, 6, три раза в неделю: во вторник, в четверг и субботу.
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