В Ноябрьске пройдёт межрегиональный фестиваль боевых искусств

Он запланирован на 21-23 сентября. В нем примут участие спортсмены из разных городов региона. Специальным гостем фестиваля станет президент Международной Евро-Азиатской федерации айкидо Валерий Скрылёв.

К слову, федерация айкидо уже объявила набор в детские и взрослые группы «Айкидо Айкикай». Попасть на занятия могут дети от шести лет.

Считается, что этим видом единоборств можно заниматься в любом возрасте. К слову, самому взрослому воспитаннику секции более 40 лет. Занятия будут проходить в «Цехе здоровья», который находится по адресу: ул. 8 Марта, 6, три раза в неделю: во вторник, в четверг и субботу.