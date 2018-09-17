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Евгений Фролов — о курьезном голе Ерохина: «Он на моей совести. На тренировках это все ловится спокойно»
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Евгений Фролов — о курьезном голе Ерохина: «Он на моей совести. На тренировках это все ловится спокойно» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов прокомментировал «СЭ» первый пропущенный гол в матче с "Зенитом" (1:2).
— Стандарты — одно из главных козырей «Оренбурга», но «Зениту» ваша команда забила с них лишь однажды. В чем причина?
— Разница между ФНЛ и РПЛ скрыта в деталях, — отметил Фролов. — Стандарты в командах премьер-лиги разбирают просто досконально! Соперники, зная наши сильные стороны, разбирают нашу игру вплоть до мелочей — уверен в этом! Нам было очень тяжело, будем стараться в будущем забить больше.
— Что случилось в моменте с первым голом? Почему не удалось поймать мяч сразу? Некоторые подумали, что вы специально пропустили…
— После удара головой мяч лете мне в руки, но в тот момент, когда он ударился о газон, отскочил немножко в сторону. И когда я настроился его ловить, получилось так, что пришлось его в срочном порядке отбивать… Гол на моей вине, на моей совести. Нужно было справляться с этим ударом, который был не такой опасный. На тренировках это все ловится спокойно, в игре, может быть, некоторая нервозность присутствовала и дала о себе знать. (Игорь Новиков)
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