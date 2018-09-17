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Жиру: «Наша конкуренция с Моратой помогает „Челси“
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Жиру: «Наша конкуренция с Моратой помогает „Челси“ 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Челси» Оливье Жиру считает, что его конкуренция с Альваро Моратой за позицию центрального нападающего идёт во благо команде.
"Между мной и Моратой справедливая конкуренция. Мы оба стараемся становиться лучше, чтобы помогать «Челси» добиваться своих целей.
В начале сезона я не играл, поскольку вернулся с чемпионата мира. Мне нужно было запастись терпением и выйти на хороший уровень физической готовности. Сарри говорил, что до конца августа в составе будет минимум изменений. Мората здорово провёл предсезонку и было справедливо, что именно он проходил в основу.
Я рад, что у меня есть такой партнёр по команде. Он подталкивает меня к прогрессу, и это положительный момент для нас обоих. Я хочу играть как можно больше и буду стараться приносить пользу команде", — цитирует Жиру Goal.com.
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