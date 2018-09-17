Александр Барков назначен капитаном «Флориды Пантерз»

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков назначен капитаном клуба, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере». 23-летний уроженец Тампере стал 10-м капитаном в истории «пантер».

Видео можно посмотреть на официальной странице «Флориды» в сети «Твиттер». «Александр готов к тому, чтобы быть капитаном команды. У него есть все качества, которые присущи лидеру: непревзойдённая трудовая этика, мудрость, уважение со стороны товарищей по команде», — пояснил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон. Финский хоккеист российского происхождения в минувшем сезоне являлся ассистентом капитана «Флориды». В 79 матчах центральный нападающий набрал 78 (27+51) очков при показателе полезности «-9» и 14 минутах штрафа.

Барков был выбран на драфте-2013 под вторым номером.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19