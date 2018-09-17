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Сборная и болельщики: любовь продолжается? Анонс свежего «ССФ»
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Сборная и болельщики: любовь продолжается? Анонс свежего «ССФ» 

SovSport.Ru 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
САЛАМЫЧ НА КОНЕ
Матчи сборной России «ССФ» подал, как всегда, в разнообразном ключе — и в виде репортажного очерка эмоционально настроенного главного редактора Николая Яременко, и в виде интервью с «кудесником побед» Станиславом Черчесовым, и в виде рассказа Игоря Гамулы о своих воспитанниках, игравших в матче с чехами, и в виде аналитики от эксперта Евгения Ловчева.
СБОРНАЯ РОССИИ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
А вот на этот вопрос нет однозначного ответа. Ведь её могут носить на руках, а потом в одночасье подвергнуть жестоким проклятиям и остракизму. Динияр Билялетдинов это помнит очень хорошо. Он играл на Евро-2008 и он же играл в следующем отборочном цикле, когда на ЧМ-2010 мы не попали. «Сборной надо помнить, что всё может измениться по щелчку», — утверждает собеседник нашего еженедельника.
ТРАНСФОРМЕР
Сегодня в составе сборной нет целой обоймы лидеров. Все они завершили выступление либо после чемпионата мира, либо чуть раньше. И между тем ничего не рассыпалось, эмоции не ушли. В чем секрет? Наш автор Артём Зибрак попытался проанализировать устройство «трансформера Черчесова». Интересные цифры, любопытные (и во многом неожиданные) выводы.
РАШИД РАХИМОВ ВЕРНУЛСЯ В «АХМАТ»
Вернулся, хотя не собирался — по крайней мере, так он уверяет нас в интервью. И сразу же победил «Спартак»! Откровенное интервью тренера, который уже работал в грозненском клубе несколько лет.
РУБЛЬ УПАЛ — ФУТБОЛИСТЫ НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ
Новый пакет санкций против российской экономики привел к падению рубля. «ССФ» анализирует, что теперь произойдёт в российском чемпионате? Вспоминаем аналогичную историю четырехлетней давности, когда игроки переписывали контракты и переходили на фиксированный курс. Оцениваем перспективы нашего футбола в новых экономических условиях заново.
АРШАВИН УЖЕ НЕ ТОТ  «Молодой Аршавин» не умел открываться, а сегодняшний — не готов к скоростям». Бывший тренер «Зенита» Николай Воробьев — не только об экс-футболисте сборной, но и о текущем положении дел в питерском клубе.
«СПАРТАК» ОПЯТЬ ПРОИГРАЕТ?
Всё о перспективах российских клубов в групповой стадии еврокубков, которая стартует на этой неделе.
Скачать весь номер еженедельника «Советский спорт. Футбол» можно по ссылке.
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