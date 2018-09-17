Сборная и болельщики: любовь продолжается? Анонс свежего «ССФ»

САЛАМЫЧ НА КОНЕ

Матчи сборной России «ССФ» подал, как всегда, в разнообразном ключе — и в виде репортажного очерка эмоционально настроенного главного редактора Николая Яременко, и в виде интервью с «кудесником побед» Станиславом Черчесовым, и в виде рассказа Игоря Гамулы о своих воспитанниках, игравших в матче с чехами, и в виде аналитики от эксперта Евгения Ловчева

СБОРНАЯ РОССИИ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

А вот на этот вопрос нет однозначного ответа. Ведь её могут носить на руках, а потом в одночасье подвергнуть жестоким проклятиям и остракизму. Динияр Билялетдинов это помнит очень хорошо. Он играл на Евро-2008 и он же играл в следующем отборочном цикле, когда на ЧМ-2010 мы не попали. «Сборной надо помнить, что всё может измениться по щелчку», — утверждает собеседник нашего еженедельника.

ТРАНСФОРМЕР

Сегодня в составе сборной нет целой обоймы лидеров. Все они завершили выступление либо после чемпионата мира, либо чуть раньше. И между тем ничего не рассыпалось, эмоции не ушли. В чем секрет? Наш автор Артём Зибрак попытался проанализировать устройство «трансформера Черчесова». Интересные цифры, любопытные (и во многом неожиданные) выводы.

Вернулся, хотя не собирался — по крайней мере, так он уверяет нас в интервью. И сразу же победил «Спартак» ! Откровенное интервью тренера, который уже работал в грозненском клубе несколько лет.

РУБЛЬ УПАЛ — ФУТБОЛИСТЫ НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ

Новый пакет санкций против российской экономики привел к падению рубля. «ССФ» анализирует, что теперь произойдёт в российском чемпионате? Вспоминаем аналогичную историю четырехлетней давности, когда игроки переписывали контракты и переходили на фиксированный курс. Оцениваем перспективы нашего футбола в новых экономических условиях заново.

АРШАВИН УЖЕ НЕ ТОТ «Молодой Аршавин» не умел открываться, а сегодняшний — не готов к скоростям». Бывший тренер «Зенита» Николай Воробьев — не только об экс-футболисте сборной, но и о текущем положении дел в питерском клубе.

«СПАРТАК» ОПЯТЬ ПРОИГРАЕТ?

Всё о перспективах российских клубов в групповой стадии еврокубков, которая стартует на этой неделе.

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