Дмитрий Егоров обсудит самые резонансные футбольные темы в эфире «Спорт FM» 

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров продолжает серию своих авторских передач в эфире радио «Спорт FM». Сегодня, 17 сентября, его гостем станет технический директор Российского Футбольного Союза Андрей Лексаков. Вместе с гостем Дмитрий разберёт самые резонансные футбольные темы прошедшей недели: монолог тренера из сериала «Большая игра», очную встречу команд Массимо Карреры и Романа Пилипчука на «Открытие Арене», грядущее дерби ЦСКА — «Спартак» и многообразие личности Станислава Черчесова.
Программа Дмитрия Егорова выходит по понедельникам в 21:00 по московскому времени, частота «Спорт FM» в Москве — 93.2 FM.