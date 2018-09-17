На Весенней улице сыграют в настольный теннис

Турнир по настольному теннису состоится в пятницу, 28 сентября, в Западном Дегунине на Весенней улице. Организатором состязаний выступает спортивный клуб «Парус».

— На турнир приглашаются все желающие старше 18 лет. Соревнования будут проходить в формате личного зачета. Лучших игроков наградят медалями и памятными призами, — уточнил представитель учреждения.

Турнир состоится по адресу улица Весенняя, дом 10. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо до 26 сентября отправить заявку на участие, позвонив по телефонам 8— (499)— 747-29-75; 8— (926)-875-54-95. Регистрация в день состязания будет проходить с 17.30 до 17.50. (ео)