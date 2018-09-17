Болельщик пригласил Канте посмотреть телек и поиграть в FIFA. Н’Голо пришел

Чемпион мира и лучший опорник мира, который катается на мини-купере и стесняется сфотографироваться с кубком мира. Н’Голо Канте уже создал себе репутацию самого милого футболиста в истории. И это не маска. Он и правда необычайно добр и прост. На днях он в очередной раз это подтвердил. После посещения лондонской мечети Канте направился к своей машине, когда к нему подошел болельщик и пригласил к себе домой — посмотреть Match of the Day (самая популярная в Англии программа о футболе) и поиграть на приставке в FIFA. Н’Голо согласился.

На следующий день в сети появились кадры, на которых миллионер и звезда АПЛ сидит на простом диване, смотрит телевизор и мило общается с простыми болельщиками.

Ну как его не любить?