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Диего Симеоне: «Болельщиков нужно попросить проявить терпение»
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Диего Симеоне: «Болельщиков нужно попросить проявить терпение» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне призвал болельщиков набраться терпения после не самого удачного старта сезона. В последнем матче чемпионата Испании мадридцы сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1).
— Фанаты должны понимать, что мы с игроками делаем все возможное, — цитирует AS Симеоне. — Болельщики приходят на матчи и дут победы. Теперь это в культуре клуба. И мы должны этим ожиданиям соответствовать. В этом матче фантастически сыграл вратарь «Эйбара». Мы должны его поздравить и попросить болельщиков проявить терпение.
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