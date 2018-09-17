Диего Симеоне: «Болельщиков нужно попросить проявить терпение»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне призвал болельщиков набраться терпения после не самого удачного старта сезона. В последнем матче чемпионата Испании мадридцы сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1).

— Фанаты должны понимать, что мы с игроками делаем все возможное, — цитирует AS Симеоне. — Болельщики приходят на матчи и дут победы. Теперь это в культуре клуба. И мы должны этим ожиданиям соответствовать. В этом матче фантастически сыграл вратарь «Эйбара». Мы должны его поздравить и попросить болельщиков проявить терпение.