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Братеевские школьники посоревновались в меткости на турнире по пейнтболу
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Братеевские школьники посоревновались в меткости на турнире по пейнтболу 

Управа района Братеево города Москвы + ещё 1 3 часа назад
Фото: Братеево
Команда «Бобры» победила в первом осеннем турнире по пейнтболу, который прошел в парке «Пойма реки Городня» в среду, 12 сентября.
В этот раз жаркая пейнтбольная баталия разыгралась сразу между десятью школьными командами, наибольшее число которых — из школ №№ 1034 и 998. Полем для сражений стала березовая роща напротив дома 18, корпус 5 на улице Братеевская. Команды, состоящие из 5 человек, играли «на вылет». При этом, участвовали в турнире не только мальчишки — не меньшее упорство в борьбе за главный приз проявили и девчонки.
Стартовал турнир в 15.30. Перед выходом на поле боя инструктор провел короткий инструктаж по технике безопасности, выдал «патроны» и подогнал амуницию.
Первые бойцы шли в атаку, не жалея «патронов». Бой продолжался до последнего маркера. Поочередно одна за другой команды менялись на поле.
Чем меньше оставалось в строю команд, тем острее становился накал игры. Никто не хотел сдавать свои позиции без боя. Особенно волнующим получался финал каждой схватки. Еще бы! Ведь на поле в «живых» оставалось по одному-два игрока, а боезапас был уже исходе. В такие моменты турнир превращался в настоящую игру нервов, схватку характеров, где побеждал самый выдержанный. Поэтому некоторые сражения превращались в настоящие продолжительные баталии.
Самая азартная борьба развернулась за призовые места. В результате ожесточенной схватки третье место заняли бойцы из команды под названием «Лисы» из школы №1034. А за второе и первое место боролись команды школ №№ 1034 и 998. Надо сказать, что в какой-то момент игра вышла за все возможные временные рамки. Вместо двух часов, отведенных на игру, турнир затянулся на четыре часа. Если говорить фронтовым языком, то можно сказать, что ребята стояли до победного конца и бились «насмерть». Особенно ожесточенно и рьяно дралась за победу команда под названием «Бобры», которая в итоге и взяла кубок.
Однако и другие участники состязания не остались без памятных подарков.
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