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Саппоро отозвал заявку на проведение Олимпиады-2026
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Саппоро отозвал заявку на проведение Олимпиады-2026 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Отмечается, что власти японского города решили отложить идею проведения Олимпиады и планируют подать заявку на проведение Игр в 2030 году.
Принятие решения отозвать заявку ускорило землетрясение, которое произошло на острове Хоккайдо.
На данный момент на проведение Олимпиады претендуют Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция) и совместная заявка итальянских Кортина-д'Ампеццо, Милан и Турин.
Ранее заявку отозвали швейцарский Сьон и австрийский Грац.
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