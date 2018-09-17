Сон Хынмин благодарен Почеттино за возможность освобождения от армии

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хынмин выразил благодарность Маурисио Почеттино.

Напомним, в составе корейской сборной Сон выиграл золото Азиатских игр, что позволило ему избежать двухлетней службы в армии.

"Тренеры в «Гамбурге» и «Байере» не отпускали меня на Азиатские игры, так что я очень благодарен Почеттино. Он рискнул, но без этого решения я не смог бы выиграть золото. Теперь я думаю о подарке для Маурисио.

Было жаль пропускать стартовый отрезок сезона. Я три года выступаю за «Тоттенхэм» и всегда выкладываюсь по максимуму", — цитирует Сона Evening Standard.

Сон Хынмин нужен «Баварии»