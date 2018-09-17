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Сон Хынмин благодарен Почеттино за возможность освобождения от армии
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Сон Хынмин благодарен Почеттино за возможность освобождения от армии 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хынмин выразил благодарность Маурисио Почеттино.
Напомним, в составе корейской сборной Сон выиграл золото Азиатских игр, что позволило ему избежать двухлетней службы в армии.
"Тренеры в «Гамбурге» и «Байере» не отпускали меня на Азиатские игры, так что я очень благодарен Почеттино. Он рискнул, но без этого решения я не смог бы выиграть золото. Теперь я думаю о подарке для Маурисио.
Было жаль пропускать стартовый отрезок сезона. Я три года выступаю за «Тоттенхэм» и всегда выкладываюсь по максимуму", — цитирует Сона Evening Standard.
Сон Хынмин нужен «Баварии»
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