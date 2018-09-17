Хоккейный вратарь решил, что он Нойер, и понесся страховать защитников. Эпик фэйл

Патрик Бартошак — вратарь достаточно известный. Во-первых, он стабильно вызывается в сборные Чехии — сначала в юниорские и в молодежные, а в прошлом сезоне и во взрослую — и даже успел сгонять на Олимпийские игры в Пхенчхан, правда, ни разу там не сыграл. Во-вторых, Бартошак пробовал свои силы в Северной Америки и вляпался там в очень неприятную историю.

В 2015 году, когда Патрик выступал за команды системы «Лос-Анджелес Кингз», он был обвинен в домашнем насилии. В заявлении полиции говорилось, что хоккеист схватил свою подругу за плечи, толкнул ее на стену, пытался душить, бил по лицу и ногам, а также угрожал. «Короли» дисквалифицировали Бартошака на неопределенный срок и лишили его заплаты, и через несколько месяцев сам вратарь инициировал разрыв контракта. Ничего не напоминает

Сейчас чех спокойно играет на родине за «Витковице» и в воскресенье снова напомнил о себе. С не самой лучшей стороны. В матче против «Спарты» Батрошак неожиданно включил режим футбольного голкипера Манэуля Нойера и побежал страховать своих защитников. Что было дальше, вы, скорее всего, уже догадались. Несмотря на фейл Патрика, «Витковице» одержал победу — 3:2.

Прошлый уикенд вообще получился непростым для хоккейных вратарей. Вот так начудил Петер Хамерлик из чешского «Оцеларжи».

А это клоунский номер Дэнни Тэйлора из новосибирской «Сибири».