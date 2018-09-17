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Два воспитанника училища олимпийского резерва скончались от передозировки
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Два воспитанника училища олимпийского резерва скончались от передозировки 

Деловое сообщество 3 часа назад
Два случая смерти несовершеннолетних от передозировки наркотиков выявлены в Ростовском областном училище олимпийского резерва (РОУОР). Данные обнародовали на заседании областной наркотической комиссии.
Первый инцидент произошел в декабре прошлого года, однако подробности произошедшего не раскрываются. Второй подросток умер от передозировки наркотических веществ в феврале 2018 года. 16-летний Олег скончался на глазах у друзей, его смерть попала на видео. Оба случая произошли не на территории училища, а в притонах Ростова.
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов поручил разобраться в ситуации и выяснить, как подростки-наркоманы не привлекли внимания воспитателей училища.
— После описанных случаев полиция проводила долгую проверку в РОУОР, была обнаружена переписка в мессенджерах. По итогам проверки несколько студентов были отчислены, ряд преподавателей также понесли наказание, — ответил глава регионального минспорта Самвел Аракелян.
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