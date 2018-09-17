Два воспитанника училища олимпийского резерва скончались от передозировки

Два случая смерти несовершеннолетних от передозировки наркотиков выявлены в Ростовском областном училище олимпийского резерва (РОУОР). Данные обнародовали на заседании областной наркотической комиссии.

Первый инцидент произошел в декабре прошлого года, однако подробности произошедшего не раскрываются. Второй подросток умер от передозировки наркотических веществ в феврале 2018 года. 16-летний Олег скончался на глазах у друзей, его смерть попала на видео. Оба случая произошли не на территории училища, а в притонах Ростова.

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов поручил разобраться в ситуации и выяснить, как подростки-наркоманы не привлекли внимания воспитателей училища.