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Сергей Томаров: «Уфа» сумеет подстроиться к лимиту. Не сомневайтесь"
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Сергей Томаров: «Уфа» сумеет подстроиться к лимиту. Не сомневайтесь" 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров не сомневается, что команда сможет приспособиться к лимиту на легионеров.
— На сегодняшний день в команде порядка десяти легионеров. И это с учетом лимита РПЛ «6+5». Как удается вписываться в эти рамки? Тем более что лидеры с российским паспортом — Андрей Лунев, Дмитрий Стоцкий, Иван Обляков — покинули башкирский клуб.
— Это определенная проблема. Но в этом и есть задача тренерского штаба — оптимизировать состав с учетом лимита на легионеров. Главный принцип: кто лучше готов, тот и будет играть. А к лимиту мы сумеем подстроиться, не сомневайтесь, — цитирует специалиста "Реальное время".
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