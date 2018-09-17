Александр Ерохин: Маркизио было немного непривычно в матче с «Оренбургом»

32-летний итальянец вышел на поле в матче с «Оренбургом» (2:1). Клаудио Маркизио : РПЛ уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам «Ему было немного непривычно: стадион, атмосфера, тяжелое поле. Уверен, с каждым днем он будет чувствовать себя комфортнее, и он нам поможет. Что касается адаптации, то она требуется любому футболисту, который переходит в другой клуб, — нужно наладить связи в команде, взаимопонимание на поле и за его пределами. Какое-то время необходимо», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита» «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после семи туров.