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Александр Ерохин: Маркизио было немного непривычно в матче с «Оренбургом»
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Александр Ерохин: Маркизио было немного непривычно в матче с «Оренбургом» 

Советский спорт + ещё 2 3 часа назад
32-летний итальянец вышел на поле в матче с «Оренбургом» (2:1).
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«Ему было немного непривычно: стадион, атмосфера, тяжелое поле. Уверен, с каждым днем он будет чувствовать себя комфортнее, и он нам поможет. Что касается адаптации, то она требуется любому футболисту, который переходит в другой клуб, — нужно наладить связи в команде, взаимопонимание на поле и за его пределами. Какое-то время необходимо», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после семи туров.
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