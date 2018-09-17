Кто и зачем устроил турне мощей святого Спиридона по России

По матушке России путешествуют мощи святого Спиридона, привезенные к нам с греческого острова Корфу. Православные убеждены, что этот святой помогает в материальных вопросах. Весьма кстати.

Турне продлится до 15 октября. За это время мощи Спиридона Тримифунтского побывают в 12 регионах. В Красноярске к мощам приложились 30 тысяч человек, в Краснодаре — 85 тысяч. Идет и простой народ, и сильные мира сего. В Кемерове молебен отстоял врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев , а в Петербурге депутаты запланировали принять участие в шествии с мощами и для этого перенесли заседание. Уж не мысль ли попросить у святого пополнить бюджет ими двигала?

Спиридон — святой особый. В православии не принято молиться о материальном, но сложилась традиция обращаться к Спиридону по денежным, жилищным и другим бытовым вопросам. Для посещения России останков такого святого самое время: пенсионный возраст увеличивают, инфляция пошаливает, доходы падают, а цены все выше. Последняя надежда на Спиридона. Может, он поспособствует — переключит народное недовольство на веру в чудо?

— Тур, конечно, спланированный, так всегда бывает, — говорит протодиакон Андрей Кураев . — Но его организаторы не власти, а церковь. Главная цель — финансовая, собрать пожертвования: часть идет РПЦ , часть — греческой церкви. Вторая цель — показать кремлевскому начальству свое влияние.

По словам Андрея Кураева, такие туры — «относительно честный способ отъема денег у населения» и было бы совсем неплохо, если бы после приезда в Россию мощи исследовали ученые на предмет соответствия их времени и расе. Богослов приводит в пример события XVI века, когда под видом святых мощей привезли кости слона. На этот раз тоже нельзя утверждать, что в ковчеге лежит ладонь того самого Спиридона.

— С точки зрения богословия в этих турне ни малейшего смысла нет, — полагает Кураев. — Бог в данный момент там, где ваша молитва к Нему.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2018 под заголовком «Святой Спиридон, помоги с ипотекой!».

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