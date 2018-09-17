Единороссы Якутии предложили в Совет Федерации кандидатуру сенатора Акимова 

ЯКУТСК, 17 сен — РИА Новости. Депутаты парламента Якутии от партии «Единая Россия» и члены регионального совета партии выбрали кандидатом в члены Совфеда сенатора Александра Акимова, лидером фракции ЕР в региональном собрании избран Владимир Чичигинаров, сообщает якутское отделение «Единой России».
Первое голосование состоялось на собрании народных депутатов Якутии VI созыва.
"В бюллетени для тайного голосования (на пост руководителя фракции — ред.) были внесены две кандидатуры — руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Якутии Владимир Чичигинаров и президент торгово-промышленной палаты республики Владимир Членов. Набрав наибольшее количество голосов, Владимир Чичигинаров избран руководителем фракции партии в государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии", — информирует партия.
По ее данным, кандидатом в члены Совета Федерации региональный совет «Единой России» утвердил кандидатуру Александра Акимова, представлявшего госсобрание Якутии в Совфеде с 2013 по сентябрь 2018 года.
"Теперь его кандидатура будет предложена президиуму генерального совета партии «Единая Россия», — добавили в партии.
Съезд регионального отделения партии «Единая Россия» запланирован на 22 сентября.