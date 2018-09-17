Ещё
Единороссы Якутии предложили в Совет Федерации кандидатуру сенатора Акимова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Единороссы Якутии предложили в Совет Федерации кандидатуру сенатора Акимова 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЯКУТСК, 17 сен — РИА Новости. Депутаты парламента Якутии от партии «Единая Россия» и члены регионального совета партии выбрали кандидатом в члены Совфеда сенатора Александра Акимова, лидером фракции ЕР в региональном собрании избран Владимир Чичигинаров, сообщает якутское отделение «Единой России».
Первое голосование состоялось на собрании народных депутатов Якутии VI созыва.
"В бюллетени для тайного голосования (на пост руководителя фракции — ред.) были внесены две кандидатуры — руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Якутии Владимир Чичигинаров и президент торгово-промышленной палаты республики Владимир Членов. Набрав наибольшее количество голосов, Владимир Чичигинаров избран руководителем фракции партии в государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии", — информирует партия.
По ее данным, кандидатом в члены Совета Федерации региональный совет «Единой России» утвердил кандидатуру Александра Акимова, представлявшего госсобрание Якутии в Совфеде с 2013 по сентябрь 2018 года.
"Теперь его кандидатура будет предложена президиуму генерального совета партии «Единая Россия», — добавили в партии.
Съезд регионального отделения партии «Единая Россия» запланирован на 22 сентября.
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику49
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке28
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение