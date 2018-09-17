На Юго-Западе Москвы пройдут соревнования по скандинавской ходьбе

Российская Федерация северной ходьбы приглашает сторонников активной ходьбы с палками на IV Открытый Кубок Москвы по северной ходьбе.

Мероприятие состоится в столице 22-23 сентября при поддержке Ресурсного центра НКО в ЮЗАО и проекта «Душевная Москва».

В первый день турнира участники померятся силами в технике ходьбы (дисциплина нордик-скиллс) в крытом манеже СК «Мегасфера» на улице Саморы Машела, д.5. А второй день будет посвящен гонке на пять километров по грунтовым дорожкам на стадионе «Старт», расположенном по адресу: ул. Введенского, д. 1.

По итогам состязания победители получат награды как в личном, так и в командном зачетах.

РФСХ гарантирует участие в соревновании при наличии предварительной электронной регистрации. Допуск спортсменов на старт в день турнира без предварительной регистрации будет лимитирован. Зарегистрироваться для участия в IV Открытом Кубке Москвы можно на сайте: www.ruswalk.ru