Оксана Набатчикова покинула пост главы фракции ЛДПР в оренбургском Заксобе

Как рассказал депутат, Оксана Набатчикова сама покинула пост главы фракции. По его словам, причиной стало требование председателя партии Владимира Жириновского о регулярной ротации кадров.

В сообщении радиостанции отмечается, что Мирохин призвал не искать в этом никакой подоплеки.

Напомним, Оксана Набатчикова возглавляла фракцию ЛДПР в областном Заксобе с 2016 года. Владимир Мирохин ранее занимал должность координатора регионального отделения партии, впоследствии выступал в качестве заместителя координатора