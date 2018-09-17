Оксана Набатчикова покинула пост главы фракции ЛДПР в оренбургском Заксобе 

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области от ЛДПР Оксана Набатчикова ушла с должности главы фракции. Исполняющим обязанности руководителя либерал-демократов в региональном парламенте назначен Владимир Мирохин, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».
Как рассказал депутат, Оксана Набатчикова сама покинула пост главы фракции. По его словам, причиной стало требование председателя партии Владимира Жириновского о регулярной ротации кадров.
В сообщении радиостанции отмечается, что Мирохин призвал не искать в этом никакой подоплеки.
Напомним, Оксана Набатчикова возглавляла фракцию ЛДПР в областном Заксобе с 2016 года. Владимир Мирохин ранее занимал должность координатора регионального отделения партии, впоследствии выступал в качестве заместителя координатора