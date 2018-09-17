Сапета перешел в клуб «Нижний Новгород»

Как сообщает пресс-служба клуба, в заявочный лист «Нижнего Новгорода» включен полузащитник Александр Сапета , последним клубом которого был «Ростов».

— Впечатления от нового клуба только положительные, — рассказывает Александр. — Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы будем играть. Приятно был удивлен качеством футбольных полей — на борской базе и на стадионе «Локомотив». Думаю, условия для тренировок у «Нижнего Новгорода» получше, чем у некоторых команд премьер-лиги. Что касается коллектива, то он для меня абсолютно новый. Знаком в команде только с Пашей Игнатовичем. С ним вместе мы играли за московское «Динамо». Хочу помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё доказывать на футбольном поле. Если же говорить о городе Нижнем Новгороде, то он мне очень понравился. Я сам родился в городе на Волге и, приехав сюда, будто вернулся к родным пенатам. Верю, что все у меня в Нижнем получится, — цитирует полузащитника официальный сайт нижегородской команды.

Напомним, что в конце августа «Ростов» объявил об уходе полузащитника из команды, в составе которой он провел 17 матчей.

«Нижний Новгород» после 11 туров первенства занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

Александр Сапета — в «Нижнем Новгороде» https://t.co/xyLxTVYu5U pic.twitter.com/dlmEmsE3x0

— ФК Нижний Новгород (@fcnn2018) 17 сентября 2018 г.