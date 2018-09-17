Бэйл рассказал о положительных изменениях в «Реале» после ухода Роналду 

Игрок «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, как изменился клуб после ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду. В летнее трансферное окно Роналду после девяти сезонов в «Реале» перешел в «Ювентус». Сумма трансфера составила 100 млн евро, а контрактное соглашение с форвардом рассчитано на 4 года. «Конечно, после ухода такого большого игрока ситуация в клубе немного изменилась. Думаю, атмосфера стала немного более расслабленной. Я считаю, мы стали больше действовать как команда, больше работаем как единый механизм, чем индивидуально», — сказал БэйлПосле четырех туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место турнирной таблицы. В активе команды три победы и одна ничья. От лидирующей «Барселоны» «Королевский клуб» отстает на два очка. В следующем туре «Реал» встретится с «Эспаньолом». В этом сезоне Примеры Гарет Бэйл принял участие в 4 играх за «Реал», в которых смог забить 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.