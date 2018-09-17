В саратовской чечевице нашли один из опаснейших сорняков на Земле

В партии чечевицы из Воскресенского района Саратовской области массой в 480 тонн при проведении карантинного фитосанитарного досмотра были обнаружены семена сорного растения — горчака ползучего. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора

Концентрация семян сорняка в партии чечевицы составила одну штуку на килограмм. В связи с этим зараженная чечевица не подлежит вывозу за пределы региона, и её решили отправить на дополнительную обработку.

«Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.) — один из самых вредоносных сорняков на земном шаре, он засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга, пастбища. Обильно произрастает вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железных дорог, на необрабатываемых землях, очень неприхотлив к почвенно-климатическим условиям», — отмечают в ведомстве.