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В ЮЗАО прошел окружной забег
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В ЮЗАО прошел окружной забег 

Управа района Теплый Стан 3 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Несколько сотен жителей столичного Юго-Запада стали участниками забега «Кросс нации».
Окружная трасса в районе улицы Поляны проходила по территории зоны отдыха «Битца». В кроссе могли поучаствовать как взрослые, так и маленькие горожане. Самые младшие преодолевали дистанцию в один километр, опытные — пять километров. Одновременно можно было выполнить норматив ГТО в дисциплине «Кросс по пересеченной местности». По мнению организаторов мероприятия и участников, такие соревнования как «Кросс нации» нужно проводить как можно чаще. Бег на свежем воздухе — наикратчайший путь к здоровью, а в здоровом теле, как известно, здоровый дух.
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