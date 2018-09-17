В ЮЗАО прошел окружной забег

Несколько сотен жителей столичного Юго-Запада стали участниками забега «Кросс нации».

Окружная трасса в районе улицы Поляны проходила по территории зоны отдыха «Битца». В кроссе могли поучаствовать как взрослые, так и маленькие горожане. Самые младшие преодолевали дистанцию в один километр, опытные — пять километров. Одновременно можно было выполнить норматив ГТО в дисциплине «Кросс по пересеченной местности». По мнению организаторов мероприятия и участников, такие соревнования как «Кросс нации» нужно проводить как можно чаще. Бег на свежем воздухе — наикратчайший путь к здоровью, а в здоровом теле, как известно, здоровый дух.