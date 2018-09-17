Гол Нестерова в овертайме принес ЦСКА победу над «Адмиралом»

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Матч во Владивостоке, где «Адмирал» принимал московский ЦСКА, открывал программу дня. В упорной борьбе столичные армейцы смогли одержать трудную победу в овертайме.