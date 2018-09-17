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Гол Нестерова в овертайме принес ЦСКА победу над «Адмиралом»
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Гол Нестерова в овертайме принес ЦСКА победу над «Адмиралом» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Матч во Владивостоке, где «Адмирал» принимал московский ЦСКА, открывал программу дня. В упорной борьбе столичные армейцы смогли одержать трудную победу в овертайме.
Подопечные Игоря Никитина смогли открыть счет первыми, когда на 10 минуте заброшенной шайбой отметился Сергей Калинин. В течение последующих трех минут команды обменялись голами — сначала счет сравнял «моряк» Владимир Бутузов, но Константин Окулов вновь вывел «красно-синих» вперед.
Во втором периоде дальневосточники вышли вперед. Этому поспособствовали Сергей Коньков и Константин Глазачев, забросившие по шайбе. На следующие 20 минут счет был неизменным. Лишь на 53 минуте Мэт Робинсон смог восстановить статус-кво, переведя игру во овертайм, где армеец Никита Нестеров вырвал победу для ЦСКА — 4:3.
На Дальнем Востоке позже состоялся еще один матч. В Хабаровске местный «Амур» смог одержать волевую победу над рижским «Динамо». Рижане первыми отличились благодаря усилиям Кейда Фэрчайлда, но Вячеслав Ушенин и Богдан Потехин забили за «Амур» и вырвали для своего клуба непростую победу с минимальным счетом 2:1.
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