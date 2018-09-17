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Лучано Спаллетти: Надеюсь, что матч против «Тоттенхэма» поможет «Интеру» обрести себя в этом сезоне
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Лучано Спаллетти: Надеюсь, что матч против «Тоттенхэма» поможет «Интеру» обрести себя в этом сезоне 

Советский спорт + ещё 1 3 часа назад
«Интер» в первом туре группового этапа ЛЧ сыграет с «Тоттенхэмом».
«Думаю, учитывая тот период, который мы сейчас переживаем, игра с «Тоттенхэмом» — это то, в чем мы нуждаемся сейчас. Это тот матч, который мы не променяли бы ни на что другое. Лига чемпионов — это футбольный «Диснейленд». Особенно чувство возникает внутри, когда выходишь из подтрибунного помещения под эту величественную музыку. У «Интера» есть мотивация, которая может помочь преодолеть недостаток опыта или страх перед важными играми. Многие говорят, что на «Тоттенхэм» оказывается больше давления из-за их богатого опыта, но это не так. Надеюсь, этот матч поможет «Интеру» обрести себя в этом сезоне», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Матч между командами состоится завтра, 18 сентября, в Италии в 19:55 мск.
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