С опытом Нижегородской области познакомятся омбудсмены российских регионов и зарубежных стран

pixabay.comС опытом Нижегородской области познакомятся омбудсмены российских регионов и зарубежных странОпытом решения двух актуальных проблем прав пожилых граждан поделится Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области на международной научно-практической конференции «Права человека — индикатор современного развития государства».

Мероприятие, организованное под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, проходит 17-18 сентября 2018 года в Саратове.

В конференции принимает участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова , уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, омбудсмены зарубежных стран, представители институтов гражданского общества и научного сообщества. Мероприятие организовано в честь 20-летия создания в стране института Уполномоченного по правам человека.

В планах участников международной конференции привлечение внимания к проблемам прав человека, обмен идеями и выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина выступит с докладами «Развитие социального предпринимательства в России — новый импульс в обеспечении прав пожилых граждан» и «Повышение информационной грамотности среди пожилого населения».

По мнению организаторов конференции, опыт работы Нижегородской области в данных направлениях заслуживает внимания и может быть применен в других регионах.

18+