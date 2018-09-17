Ещё
С опытом Нижегородской области познакомятся омбудсмены российских регионов и зарубежных стран
Далее:
Читайте также:
Ещё

С опытом Нижегородской области познакомятся омбудсмены российских регионов и зарубежных стран 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comС опытом Нижегородской области познакомятся омбудсмены российских регионов и зарубежных странОпытом решения двух актуальных проблем прав пожилых граждан поделится Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области на международной научно-практической конференции «Права человека — индикатор современного развития государства».
Мероприятие, организованное под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, проходит 17-18 сентября 2018 года в Саратове.
В конференции принимает участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, омбудсмены зарубежных стран, представители институтов гражданского общества и научного сообщества. Мероприятие организовано в честь 20-летия создания в стране института Уполномоченного по правам человека.
В планах участников международной конференции привлечение внимания к проблемам прав человека, обмен идеями и выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства.
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина выступит с докладами «Развитие социального предпринимательства в России — новый импульс в обеспечении прав пожилых граждан» и «Повышение информационной грамотности среди пожилого населения».
По мнению организаторов конференции, опыт работы Нижегородской области в данных направлениях заслуживает внимания и может быть применен в других регионах.
18+
Нижегородская правда: последние новости
Общественные наблюдатели приступили к работе на избирательных участках региона В Нижнем Новгороде пройдут соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча Ирина Масанова за сутки пробежала расстояние от Нижнего Новгорода до Владимира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику49
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке28
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение