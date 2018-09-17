Парфёнов: «Уралу» с большим трудом даются голы, и при этом легко пропускаем

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Сами себе простыми ошибками осложнили игру. Знали, что «Ростов» — команда, которая оказывает давление на стандартах, что они и показали. Сделали поправки в перерыве, забили хороший мяч, но опять очень легко и комфортно пропускаем. Нам с таким трудом даются голы, и так просто это нивелируется. Нужно сохранять преимущество дома.

Закрепится ли в основе Ароян после гола? Надо, во-первых, смотреть игру. Нужно помнить, что у нас есть лимит на легионеров. Поэтому сейчас горячиться не стоит», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».