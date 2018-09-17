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Чемпионат по стратегии и управлении бизнесом «Кубок Ладоги» пройдет в Ленобласти
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Чемпионат по стратегии и управлении бизнесом «Кубок Ладоги» пройдет в Ленобласти 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Ленинградская область проведет очередной региональный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом «Кубок Ладоги».
Открытие пятого по счету чемпионата, организованного в рамках международной программы «Global Management Challenge», состоится на территории Ленобласти.
Ожидается, что в этом году в соревнованиях примут участие более 300 человек, в том числе студентов, преподавателей вузов и колледжей, начинающих бизнесменов, государственных и муниципальных служащих.
Чемпионат направлен на совершенствование управленческих навыков через участие в командном соревновании на базе комплексного бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия в условиях конкурентной среды. Чемпионат позволяет в сжатые сроки и без отрыва от работы сформировать и оценить следующие профессиональные навыки и компетенции:
общее видение устройства компании, понимание принципов работы всей организации и ее функциональных подразделений; разработка и реализация стратегии компании, анализ условий и возможных сценариев ее развития; анализ финансовой отчетности и диагностика состояния компании; принятие решений в условиях неопределенности, нехватки информации и прямой конкуренции; эффективная организация работы в команде для достижения общих целей; лидерство и межличностная коммуникация.
По традиции за «Кубок Ладоги» в отборочном туре будут бороться команды, состоящие из 4-5 участников. Они получат в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разработают стратегии и комплекс управленческих решений по их реализации.
Участники команды должны принять решения по всем ключевым направлениям работы компании: сколько произвести товара, сколько закупить производственных станков, каков оптимальный рекламный бюджет, как удержать работников от увольнения. Виртуальная бизнес-реальность максимально приближена к тому, что происходит в мировой экономике. В симуляторе работают те же законы, что и на реальном рынке, компьютерная модель обновляется каждый год в соответствии с современными тенденциями.
«Кубок Ладоги» — региональный этап крупнейшего чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Проект реализуется в области при поддержке правительства Ленинградской области. В прошлых сезонах в «Кубке Ладоги» уже приняли участие около 1000 молодых управленцев и студентов. Как участвовать? Регистрация участников проходит на сайте до 26. Для регистрации нужно выбрать статус (профессионал или студент) и указать свой город для бесплатного участия.
По всем вопросам можно обратиться к организаторам по телефону 8 (812) 318-75-51 или на почту info@lenfond.ru.
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