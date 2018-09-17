Карпин рассказал, как «Ростов» готовился к «Уралу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его команда уделяла внимание всем компонентам игры при подготовке к матчу 7-го тура РПЛ против «Урала».

— Как готовились к «Уралу»? Всем компонентам уделяли внимание, — сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер». — И обороне, и атаке, и стандартам. Другое дело, что сборники приехали только 13 числа. 11 человек уезжало… Сегодня увидим, в каком они находятся функциональном состоянии.

"Ростов" занимает 3-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 13 очков.

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