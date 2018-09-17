На спорте! Почему ты должен записаться в эту фитнес-студию?

В Instagram у Полины Киценко (42) более полумиллиона подписчиков. Она вдохновляет своих фолловеров идеальной фигурой, мотивирует заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

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На днях Полина обрадовала своих поклонников долгожданной новостью — в конце осени в «Лужниках» откроется персональная студия Киценко SlimFitClub.

Здесь будут проводить персональные тренировки, программы подготовки к соревнованиям и познавательные лекции. Главной фишкой студии станет программа фитнес-туров. К слову, первый состоится уже 6 октября. Вместе с группой желающих Полина отправится в австрийский курортный городок Целль-ам-Зе прокачивать мышцы, слушать лекции о культуре Австрии «Прямая речь» и любоваться видами.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/na-sporte-pochemu-ty-dolzhen-zapisatsya-v-etu-fitnes-studiyu/