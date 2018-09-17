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Курское «Динамо-Юниор» выиграло турнир на Кубок имени Шабтая фон Калмановича
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Курское «Динамо-Юниор» выиграло турнир на Кубок имени Шабтая фон Калмановича 

КурскТВ 3 часа назад
Фото: КурскТВ
В подмосковном городе Видное завершился предсезонный турнир по баскетболу среди команд девушек 2001 г.р. и младше на Кубок имени Шабтая фон Калмановича с участием четырёх российских клубов, в числе которых — и курское «Динамо-Юниор».
Они сыграли в один круг. В первый день московская «Тринта-2003» уступила ДЮБЛ-УГМК из Екатеринбурга — 57:68 (17:24, 13:12, 18:19, 9:13), а местная «Спарта энд К»-ДЮБЛ проиграла «Динамо-Юниору» — 51:62 (7:11, 19:18, 15:18, 10:15). Лучшим игроком этой встречи в составе нашей команды организаторы турнира назвали Александру Сиямкину.
Во второй день курянки встречались с «Тринтой-2003», которая полностью укомплектована баскетболистками 2003 года рождения, и уверенно переиграли столичных соперниц — 70:44 (15:10, 17:10, 19:16, 19:8). Самым результативным игроком в составе «Динамо-Юниора» стала Анастасия Косу, набравшая 17 очков. Её организаторы турнира и признали лучшим игроком в этой встрече в составе нашей команды. В другом матче дня УГМК-ДЮБЛ взяла верх над хозяйками паркета — 52:39 (16:17, 14:5, 8:11, 14:6).
В заключительный день турнира встречались лидеры — «Динамо-Юниор» и УГМК-ДЮБЛ. Курянки уверенно выиграли — «Динамо-Юниор» (Курск) — УГМК-ДЮБЛ (Екатеринбург) — 102:77 (26:19, 30:20, 23:16, 23:22) и спустя два года стали обладательницами Кубка имени Шабтая фон Калмановича. Уральские баскетболистки — на втором месте, а на третьем — московская «Тринта-2003», победившая в упорнейшем заключительном поединке хозяек — «Спарту энд К»-ДЮБЛ — 57:56 (17:19, 17:13, 6:12, 17:12). В матче с УГМК-ДЮБЛ самой результативной в нашей команде, как и накануне, стала Анастасия Косу (20 очков), а лучшим игроком среди подопечных главного тренера «Динамо-Юниора» Момира Тасича в этом матче организаторы турнира признали Алёну Хохлову.
Олег Столбецов
Фото: Сообщество БК «Динамо» (Курск)
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