«Почта Банк» открыл предзаказ карт с вертикальным дизайном для геймеров и запустил портал Cyberlab.gg

«С 17 сентября стартовал предзаказ карт „Почта Банка“ с уникальным вертикальным дизайном для геймеров. Для оформления предзаказа карты нужно заполнить заявку на сайте „Почта Банка“, указав контактные данные и выбрав один из четырех оригинальных дизайнов. Моментально клиенту будет выпущена виртуальная карта геймера, которой можно сразу же пользоваться для покупок в интернете. После прохождения идентификации в любом отделении „Почта Банка“ клиент получит готовую карту по почте заказным письмом начиная с 15 октября. Для активации карты клиенту необходимо обратиться в колл-центр „Почта Банка“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что карта геймера позволит ее владельцу участвовать в программе лояльности „Киберспортсмен ФКС России“ — доступ к партнерским акциям, скидки до 25% на покупку компьютеров и игровой атрибутики, розыгрыши, эксклюзивные турниры и доступ к закрытому эксклюзивному контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab.gg. „Карта для геймеров от „Почта Банка“ будет выпускаться с 14 лет. Обслуживание виртуальной и пластиковой карты бесплатное. Стоимость выпуска пластиковой карты составляет 500 руб. Однако при обороте по карте от 5 тыс. руб. в течение первых 30 дней с даты активации карты стоимость выпуска вернется на счет клиента. Снятие наличных по карте геймера в банкоматах „Почта Банка“ и группы ВТБ без комиссии, в банкоматах других банков — 1% от суммы (минимум 100 руб.)“, — отмечается в материале.

Также 17 сентября был запущен совместный проект „Почта Банка“ и Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) — портал Cyberlab.gg. Это портал, где киберспортсмены смогут прокачать свои навыки под руководством наставников, выбрать для себя лучшее оборудование и сервисы и, конечно, готовиться к выступлению на турнирах ФКС России. Сейчас всем пользователям „открыта“ общедоступная часть портала, где собрана информация о предстоящих турнирах, часто задаваемых вопросах о деталях участия в турнирах, а также советы и пожелания от победителей прошлых соревнований. Задача общедоступного контента — дать любому новичку представление о киберспорте и мотивировать сделать первый шаг. Закрытая же часть портала станет доступна для держателей геймерских карт „Почта Банка“ с 15 октября. Пользователи смогут спросить совета у киберзвезд в закрытом чате, изучить ролики с экспертами, касающиеся тренировок и стратегий, принять участие в совместных онлайн-тренировках и даже встретиться лично со своим киберспортивным кумиром.